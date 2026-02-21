Scontro sull'A24 | Michele Di Pumpo muore a 26 anni era un allievo della guardia di finanza

Michele Di Pumpo, giovane di 26 anni, ha perso la vita in un incidente sull’A24, mentre viaggiava a bordo di un’auto. L’incidente si è verificato durante il pomeriggio, coinvolgendo un camion che si è scontrato con il veicolo di Di Pumpo. Era un allievo della Scuola sottufficiali della guardia di finanza e si trovava sulla strada per motivi di studio. La polizia ha aperto un'indagine per chiarire le cause dello scontro.

Michele Di Pumpo, allievo della Scuola sottuficiali della guardia di finanza, è la vittima dell'incidente tra auto e camion sull'A24. Avrebbe perso il controllo andando a impattare con violenza contro un camion che in quel momento sostava in una piazzola, per poi finire sotto al semirimorchio del mezzo pesante. Uno scontro fatale. Una profonda ondata di commozione ha colpito la Scuola Sottufficiali della Guardia di Finanza di Coppito e la città di Fondi per la prematura scomparsa di Michele Di Pumpo.