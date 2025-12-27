Malore alla cena di Natale luogotenente della Guardia di Finanza muore a 49 anni

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ricoverato in terapia intensiva le sue condizioni di salute sono precipitate nella notte, strappandolo all'affetto dei suoi cari. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

malore alla cena di natale luogotenente della guardia di finanza muore a 49 anni

© Imolaoggi.it - Malore alla cena di Natale, luogotenente della Guardia di Finanza muore a 49 anni

Finanziere ha un malore durante la cena di Natale con i colleghi: Lorenzo Zilio muore a 49 anni - L'ultimo brindisi insieme ai colleghi di lavoro, poi la tragedia: Lorenzo Zilio, luogotenente della guardia di finanza residente a Castelfranco Veneto (Treviso), è ... msn.com

malore cena natale luogotenenteLorenzo Zilio, malore durante la cena con i colleghi: morto a 49 anni il luogotenente della Guardia di Finanza - Doveva essere una sera normale, quelle che a dicembre si incastrano tra un turno e l’altro, con un brindisi veloce e due chiacchiere prima delle feste. alphabetcity.it

