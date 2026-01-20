Bufera sull’Etna famiglia svizzera salvata dal Soccorso Alpino della Guardia di Finanza

Una famiglia di turisti svizzeri è stata salvata dal Soccorso Alpino della Guardia di Finanza sull’Etna, dove una violenta bufera di neve ha bloccato la loro auto vicino ai Crateri Silvestri. L’intervento, avvenuto nella serata di ieri, ha permesso di mettere in sicurezza i visitatori, che si erano trovati impossibilitati a proseguire a causa delle condizioni meteorologiche avverse.

Una famiglia di turisti svizzeri è stata tratta in salvo nella serata di ieri dopo essere rimasta intrappolata da una violenta bufera di neve sull'Etna, mentre si dirigeva verso una struttura alberghiera nei pressi dei Crateri Silvestri. L'allerta è partita intorno alle 19:30, quando il titolare dell'hotel ha contattato i soccorsi dopo aver ricevuto la chiamata dei clienti, che segnalavano l'auto completamente bloccata dalla neve lungo la strada. Intervento in condizioni estreme tra vento, neve e scarsa visibilità.

