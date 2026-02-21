Scontro fra tre auto a Terricciola | feriti in ospedale

Tre auto sono rimaste coinvolte in un incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri in via dei Poggiarelli a Terricciola. La causa sembra essere stata un sorpasso azzardato, che ha provocato una collisione frontale tra i veicoli. Tre persone sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale per le cure. La strada è rimasta chiusa al traffico per diverse ore mentre i vigili del fuoco intervenivano sul luogo.

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri, 20 febbraio, in via dei Poggiarelli, nel Comune di Terricciola. Secondo le prime informazioni, poco prima delle ore 16, tre auto hanno finito per scontrarsi, con i conducenti che sono rimasti feriti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per coadiuvare il personale sanitario nei soccorsi, mettendo poi in sicurezza mezzi e luoghi. Le persone coinvolte sono state trasportate all'ospedale di Pontedera per gli accertamenti del caso. Esatta dinamica e cause dell'incidente restano da chiarire. Per i rilievi hanno operato le forze dell'ordine.