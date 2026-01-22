Incidente in E45 scontro fra un camion e un' auto | tre feriti

Oggi si è verificato un incidente lungo l'E45, allo svincolo di Umbertide in direzione Perugia. Un camion con carico di grano si è scontrato con un'auto, causando tre feriti. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza ai coinvolti.

Incidente nel pomeriggio di oggi in E45, allo svincolo di Umbertide in direzione Perugia. Dalle prime informazioni un camion contenente grano, per cause ancora in fase di accertamento, ha urtato un'auto. Nell'impatto, il veicolo si è ribaltato, mentre l'autoarticolato si è adagiato su una.

