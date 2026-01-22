Incidente in E45 scontro fra un camion e un' auto | tre feriti

Da perugiatoday.it 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si è verificato un incidente lungo l'E45, allo svincolo di Umbertide in direzione Perugia. Un camion con carico di grano si è scontrato con un'auto, causando tre feriti. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza ai coinvolti.

Incidente nel pomeriggio di oggi in E45, allo svincolo di Umbertide in direzione Perugia. Dalle prime informazioni un camion contenente grano, per cause ancora in fase di accertamento, ha urtato un'auto. Nell'impatto, il veicolo si è ribaltato, mentre l'autoarticolato si è adagiato su una.🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Incidente sulla provinciale a Rutigliano: tre feriti nello scontro fra quattro auto

Incidente in autostrada a Orte: tre feriti nello scontro auto-camion, fino a 20 chilometri di codaUna mattinata difficile sull’autostrada A1 tra Attigliano e Orte, dove si è verificato un incidente tra un’auto e un camion.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Tamponamento sulla E45 a Bosco, lunghe code e rallentamenti.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.