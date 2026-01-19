Scontri pro-Pal a Milano | il Tar della Lombardia sospende i daspo per tre ragazzi indagati

Il Tar della Lombardia ha sospeso tre dei quattro daspo urbani notificati a tre ragazzi coinvolti negli scontri pro-Palestina a Milano, avvenuti il 22 settembre scorso. La decisione riguarda giovani, alcuni minorenni, arrestati in quella occasione. La sospensione si inserisce nel quadro delle procedure giudiziarie in corso, evidenziando l’importanza di un’analisi accurata delle misure adottate in contesti di manifestazioni pubbliche e tensioni sociali.

Milano, 19 gennaio 2026 – Il Tar della Lombardia ha deciso di sospendere tre dei quattro " daspo urbani " che erano stati notificati ad alcuni ragazzi, maggiorenni e minorenni, arrestati il 22 settembre scorso dopo gli scontri violenti nel corteo pro-Gaza. In poche parole, dopo i fatti accaduti alla stazione Centrale di Milano, a due studentesse universitarie 21enni e a due studenti liceali minorenni era stato vietato per due anni di circolare e stazionare vicino a ristoranti, bar, pizzerie, gelaterie, pasticcerie e locali presenti in più zone di Milano. Feriti a Crans-Montana, le registrazioni con le voci familiari per il 16enne ricoverato al Niguarda: "Leonardo, gli audio degli amici sono un abbraccio per te" Inoltre il divieto amministrativo imponeva per un anno di accedere o avvicinarsi alla stazione Ce ntrale, ai treni, alla metro e alle aree limitrofe.

