Scontri pro-Pal il Tar sospende i daspo per i giovani indagati Il centrodestra | Che messaggio lanciamo?

Il Tar della Lombardia ha sospeso i daspo urbani applicati a giovani coinvolti negli scontri del 22 settembre a Milano, dopo aver analizzato le motivazioni legali e i rischi di eventuali violazioni dei diritti. La decisione ha suscitato reazioni nel centrodestra, che si interroga sul messaggio che si vuole trasmettere in un contesto delicato come quello delle manifestazioni pubbliche.

Il Tar della Lombardia ha sospeso i divieti amministrativi — i cosiddetti daspo urbani — notificati ad alcuni ragazzi, maggiorenni e minorenni, arrestati il 22 settembr e scorso dopo gli scontri seguiti al corteo pro-Gaza alla stazione Centrale di Milano. I provvedimenti colpivano due studentesse universitarie di 21 anni e due liceali minorenni: per due anni era stato loro vietato “stazionare” nei pressi di ristoranti, bar e altri locali in diverse zone della città; per un anno, invece, l’accesso o l’avvicinamento alla stazione Centrale, ai treni, alla metropolitana e alle aree limitrofe. I daspo erano stati emessi il primo ottobre e notificati dalla Questura di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Milano, corteo ProPal di settembre: scontri, agenti feriti, danni alla Stazione Centrale. Eppureil TAR sospende il DASPO per alcuni estremisti: scelta che lascia perplessi. Legalità e sicurezza, sempre. Sicurezza e legalità non sono negoziabili. Voi cosa ne pe x.com

Milano. Durante il corteo pro-Palestina, la città è stata assediata: scontri violenti, agenti feriti, lanci di oggetti, devastazioni in pieno centro, paura tra i cittadini e danni perfino alla Stazione Centrale. E oggi Il TAR sospende il DASPO per alcuni estremisti coinvo - facebook.com facebook