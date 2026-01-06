Monopattino rubato appello di una mamma che offre una ricompensa | Era il regalo di Natale di mia figlia

Una mamma di Foggia lancia un appello dopo il furto di un monopattino, regalo di Natale per sua figlia. Il veicolo è stato rubato ieri, lunedì 5 gennaio, nella zona di viale Ofanto, vicino al Cafè de Paris. La madre offre una ricompensa nella speranza di ritrovare il monopattino, che ha un forte valore sentimentale per la bambina, ora molto dispiaciuta.

