25enne di Qualiano sparisce tra le montagne di Saint Moritz

Luciano Capasso, 25 anni di Qualiano, è scomparso ieri nelle montagne di Saint Moritz. La sua sparizione ha causato preoccupazione tra amici e familiari, che non riescono a contattarlo da ore. Capasso si trovava in Svizzera per una vacanza, ma adesso si teme per la sua sicurezza. Il sindaco di Qualiano, Raffaele De Leonardis, ha annunciato l’incidente sui social, chiedendo aiuto a chiunque possa aver visto il giovane o abbia informazioni utili. La speranza è di ritrovarlo presto sano e salvo.

Ansia e paura per le sorti di un giovane di Qualiano. Luciano Capasso, 25 anni, è sparito da ieri. A diffondere la notizia il sindaco di Qualiano, Raffaele De Leonardis, che sui social ha lanciato un appello accorato. Il giovane, appassionato di alpinismo, lavora in un hotel prestigioso di Saint Moritz. Il 18 febbraio ha approfitatto di una pausa di lavoro per fare un'escursione tra le montagne innevate che circondano la cittadina. Quando all'imbrunire i colleghi non lo hanno visto rientrare hanno lanciato l'allarme. Subito attivate le ricerche, rese particolarmente complicate dalle avverse condizioni meteo.

