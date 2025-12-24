Scivola dalla seggiovia e precipita per quattro metri | grave un 30enne
Un uomo di 30 anni è rimasto ferito dopo essere caduto dalla seggiovia a Piancavallo. Il fatto è successo nella giornata di mercoledì 24 dicembre intorno alle 13. Immediati i soccorsi. Cos'è successoStando alle prime ricostruzioni l'episodio è avvenuto durante il tragitto in seggiovia sopra le. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
