Un uomo di 30 anni è rimasto ferito dopo essere caduto dalla seggiovia a Piancavallo. Il fatto è successo nella giornata di mercoledì 24 dicembre intorno alle 13. Immediati i soccorsi. Cos'è successoStando alle prime ricostruzioni l'episodio è avvenuto durante il tragitto in seggiovia sopra le. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

© Pordenonetoday.it - Scivola dalla seggiovia e precipita per quattro metri: grave un 30enne

