Scioperi 25 26 e 27 febbraio | gli orari degli stop ad aerei treni e mezzi pubblici
Il 25, 26 e 27 febbraio, i sindacati hanno annunciato scioperi che coinvolgono aerei, treni e mezzi pubblici. La causa principale sono le richieste di miglioramenti salariali e condizioni di lavoro più eque. Durante queste giornate, molti viaggiatori si preparano a modificare i propri piani, in attesa di possibili disagi e cancellazioni. Le proteste si susseguiranno in diverse città italiane, interessando sia i trasporti urbani che quelli a lunga percorrenza. Le autorità hanno avvisato i cittadini di verificare gli orari prima di partire.
Gli scioperi a febbraio non mancano, neppure nella parte finale del mese dove per i giorni 25, 26 e 27 i sindacati hanno indetto una sequenza ravvicinata di proteste. In quei tre giorni di febbraio si concentrano scioperi che colpiscono aerei, treni e trasporto pubblico locale. Sciopero degli aerei a febbraio. Il 26 febbraio è la data più critica per il comparto aereo, con scioperi nazionali di 24 ore e astensioni parziali nelle fasce pomeridiane che coinvolgono contemporaneamente compagnie e personale di volo e di terra. Il rischio per chi viaggia è elevato perché le mobilitazioni insistono sulle stesse finestre temporali e su più vettori (tra cui Ita Airways, easyJet e Vueling), con potenziali effetti a catena su cancellazioni e ritardi.🔗 Leggi su Quifinanza.it
Scioperi, febbraio nero per i trasporti: treni, aerei bus e metro, tutte le date delle protesteSciopero nazionale di 24 ore del personale di macchina e di bordo del Ferrovie dello Stato Italiane. L’agitazione inizierà alle 21.00 di venerdì 27 febbraio e terminerà alle 20.59 di sabato 28 ... rainews.it
Scioperi aerei 16 febbraio 2026: cosa sappiamo e perché può essere rinviatoPiù scioperi sul trasporto aereo: alcuni colpiscono direttamente il personale delle compagnie (ITA Airways, Vueling, easyJet), altri incidono sul perimetro aeroportuale e dell’indotto, con possibili r ... italiaoggi.it
