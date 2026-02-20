Il 25, 26 e 27 febbraio, i sindacati hanno annunciato scioperi che coinvolgono aerei, treni e mezzi pubblici. La causa principale sono le richieste di miglioramenti salariali e condizioni di lavoro più eque. Durante queste giornate, molti viaggiatori si preparano a modificare i propri piani, in attesa di possibili disagi e cancellazioni. Le proteste si susseguiranno in diverse città italiane, interessando sia i trasporti urbani che quelli a lunga percorrenza. Le autorità hanno avvisato i cittadini di verificare gli orari prima di partire.

Gli scioperi a febbraio non mancano, neppure nella parte finale del mese dove per i giorni 25, 26 e 27 i sindacati hanno indetto una sequenza ravvicinata di proteste. In quei tre giorni di febbraio si concentrano scioperi che colpiscono aerei, treni e trasporto pubblico locale. Sciopero degli aerei a febbraio. Il 26 febbraio è la data più critica per il comparto aereo, con scioperi nazionali di 24 ore e astensioni parziali nelle fasce pomeridiane che coinvolgono contemporaneamente compagnie e personale di volo e di terra. Il rischio per chi viaggia è elevato perché le mobilitazioni insistono sulle stesse finestre temporali e su più vettori (tra cui Ita Airways, easyJet e Vueling), con potenziali effetti a catena su cancellazioni e ritardi.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Scioperi 25, 26 e 27 febbraio: gli orari degli stop ad aerei, treni e mezzi pubblici

Leggi anche: Scioperi febbraio 2026, le date degli stop di treni, mezzi pubblici e aerei: il calendario del mese

Leggi anche: Calendario degli scioperi di febbraio: si fermano mezzi pubblici, treni e aerei

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.