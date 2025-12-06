Bruxelles colpisce X | maxi-sanzione da 120 milioni e scintille con Washington Rubio | Attacco al popolo americano

La frizione tra Europa e Stati Uniti si riaccende attorno al Digital Services Act. Dopo mesi di analisi, valutazioni politiche e un dossier che circolava da tempo nei palazzi dell’Ue, la Commissione europea ha calato il martello: 120 milioni di euro di multa a X, l’ex Twitter di Elon Musk, ritenuto in violazione delle norme sul funzionamento delle grandi piattaforme digitali. Un intervento annunciato, tanto che il vicepresidente americano JD Vance aveva anticipato già in mattinata l’arrivo del provvedimento. L’indagine, avviata nel 2023, approda così al suo primo esito concreto, sebbene non definitivo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

