Sci alpinismo oggi in tv Olimpiadi 2026 | orari sprint a coppie programma streaming italiani in gara

Oggi, lo sci alpinismo fa il suo debutto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La gara si svolge con sprint a coppie e promette emozioni forti tra gli atleti in gara. La diretta streaming sarà disponibile su più piattaforme, consentendo ai tifosi di seguire ogni momento. Tra i partecipanti ci sono anche alcuni italiani pronti a conquistare una medaglia. La sfida si accende nel pomeriggio, con le prime manches in programma.

Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si avviano alla loro conclusione. Oggi, sabato 21 febbraio, sarà infatti la penultima giornata dedicata all’assegnazione dei nuovi titoli olimpici. Tra i tanti appuntamenti previsti c’è anche quello della staffetta mista di sci alpinismo, assoluta novità di questa rassegna a cinque cerchi. Anche in questa occasione l’Italia cercherà di arricchire il suo medagliere già da record. LA DIRETTA LIVE DELLA STAFFETTA MISTA DI SCI ALPINISMO DALLE 13.30 Lo sci alpinismo ha ufficialmente debuttato lo scorso giovedì, con le due Sprint maschili e femminili che hanno incoronato lo spagnolo Oriol Cardona Coll e la svizzera Marianne Fatton.🔗 Leggi su Oasport.it

