Sci alpinismo oggi Olimpiadi 2026 | orari sprint tv programma streaming italiani in gara

Oggi, lo sci alpinismo prende il via alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo aver ottenuto la sua prima partecipazione olimpica. La gara si svolge sul Monte Faloria, dove i migliori atleti affrontano salite impegnative e discese veloci. Trasmesse in diretta su diversi canali e in streaming, le competizioni attirano l’attenzione di tifosi italiani e stranieri. Numerosi azzurri sono in corsa per conquistare medaglie in questa disciplina che ha fatto il suo debutto olimpico. La giornata promette emozioni e sfide intense.

Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 sono entrate nelle ultime tre giornate di gare. Ancora numerose però sono le medaglie da assegnare nelle tante specialità. La squadra italiana punta ad ampliare il suo medagliere, arrivato nelle ultime ora a quota 26 metalli, record assoluto per una spedizione azzurra. Oggi potrebbero arrivare anche le prime medaglie olimpiche nello sci alpinismo. L'assoluta novità di questa rassegna a cinque cerchi sono infatti le tre gare di sci alpinismo, specialità al suo debutto olimpico. Nella giornata odierna si assegneranno infatti i primi due titoli nella sprint donne e uomini, in attesa della prova mista di sabato 21 febbraio.