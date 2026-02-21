Sci alpinismo oggi Olimpiadi 2026 | orari sprint a coppie tv programma streaming italiani in gara

Oggi, lo sci alpinismo si svolge nelle ultime gare delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, con gli appuntamenti di sprint a coppie. La competizione coinvolge atleti italiani e internazionali, pronti a sfidarsi in discipline ad alta intensità. Gli orari delle gare sono fissati nel pomeriggio, e le dirette televisive e streaming consentiranno agli appassionati di seguire ogni momento in tempo reale. Questa giornata rappresenta l’ultimo impegno per molti atleti in questa disciplina olimpica.

Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si avviano alla loro conclusione. Oggi, sabato 21 febbraio, sarà infatti la penultima giornata dedicata all’assegnazione dei nuovi titoli olimpici. Tra i tanti appuntamenti previsti c’è anche quello della staffetta mista di sci alpinismo, assoluta novità di questa rassegna a cinque cerchi. Anche in questa occasione l’Italia cercherà di arricchire il suo medagliere già da record. Lo sci alpinismo ha ufficialmente debuttato lo scorso giovedì, con le due Sprint maschili e femminili che hanno incoronato lo spagnolo Oriol Cardona Coll e la svizzera Marianne Fatton.🔗 Leggi su Oasport.it

Sci alpinismo oggi, Olimpiadi 2026: orari sprint, tv, programma, streaming, italiani in garaOggi, lo sci alpinismo prende il via alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo aver ottenuto la sua prima partecipazione olimpica.

Sci alpinismo oggi in tv, Olimpiadi 2026: orari sprint, programma, streaming, italiani in garaOggi lo sci alpinismo sarà protagonista in TV, mentre si avvicinano le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.