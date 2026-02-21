Schlein e la tranquillità | gente vuole questo alternativa dove non c’è

Elly Schlein ha incontrato diverse persone a Firenze, attirando attenzione sulla loro voglia di semplicità e stabilità. Un operaio ha ricordato come il circolo Arci di Sovicille portasse il pranzo durante le proteste davanti alla fabbrica Beko. Un anziano ha spiegato di comprare pasta che cuoce più in fretta per risparmiare gas. Dopo l’intervento di Schlein, un uomo ha gridato dalla platea: “E la pace?”. La discussione ha coinvolto vari cittadini e le loro esigenze quotidiane.

Firenze, 21 feb. (askanews) – Due giorni di ascolto "democratico" a Firenze, con l'operaio della Beko che racconta in due parole cosa sia una comunità ("il circolo Arci di Sovicille ci portava il pranzo quando facevamo i presidi davanti ai cancelli della fabbrica"), con l'anziano che "compra la pasta che cuoce più in fretta per risparmiare gas", con la mamma a partita Iva e con un signore che dalla platea del teatro Niccolini, dopo quaranta minuti di intervento di Elly Schlein, urla: "E la pace?". "L'Italia che riparte", il viaggio del Pd nel paese, che, come spiega la segretaria, vuole tenere insieme la campagna per il No al referendum sulla riforma della giustizia e l'ascolto del Paese, fa tappa a Firenze, a pochi passi dal Duomo.