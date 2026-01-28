Pd | Schlein ' questo week end al via campagna ascolto così costruiamo alternativa'

Questa settimana il Partito Democratico avvia una campagna di ascolto tra i cittadini. L’obiettivo è raccogliere idee e bisogni per costruire una proposta alternativa al governo. La segretaria Schlein ha annunciato che il partito sarà tutto impegnato a lavorare sul fronte del no al referendum, senza perdere di vista il confronto diretto con la gente.

Roma, 28 gen (Adnkronos) - "Il Pd sarà impegnato pancia a terra per il no al referendum e insieme intreccerà una grande campagna di ascolto del Paese, che il governo sta negando. Andremo verso le persone, anche quelle che non votano più, ascolteremo le categorie. Così costruiremo l'alternativa alla destra. Partiremo da questo fine settimana". Lo ha detto Elly Schlein al Tg3.

