Manovra e LEP | le critiche del M5S sui tagli alla scuola pubblica e l’assenza di coperture per i livelli essenziali delle prestazioni

Il Movimento 5 Stelle critica la decisione di inserire i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) nella manovra, evidenziando come questa scelta limiti il ruolo del Parlamento nel confrontarsi con questioni di grande rilevanza costituzionale. Secondo i membri del partito, questa modalità di intervento rischia di compromettere il dibattito democratico sulla scuola pubblica e sui tagli previsti. La questione rimane centrale nel dibattito sul futuro del sistema educativo nazionale.

“Inserire i LEP in manovra è una scelta profondamente sbagliata. Si esautora ancora una volta il Parlamento, che non può discutere temi di grande rilevanza costituzionale”, ha dichiarato la senatrice. La parlamentare ha evidenziato come i livelli essenziali delle prestazioni vengano inseriti in bilancio senza alcuna reale copertura finanziaria. Il Movimento 5 Stelle ha presentato emendamenti . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

