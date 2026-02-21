Schlein a Latina | il Pd sfida la riforma giustizia a rischio

Elly Schlein visita Latina per sostenere il fronte del “No” al referendum sulla giustizia, previsto il 22 e 23 marzo, a causa delle preoccupazioni sulla riforma che rischia di modificare l’attuale sistema giudiziario. Durante l’incontro, la segretaria del Pd critica alcune modifiche proposte, sottolineando i possibili effetti negativi sulla trasparenza. La visita mira a rafforzare la mobilitazione contro una riforma che divide l’opinione pubblica e i politici.

La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, sarà a Latina il 24 febbraio per sostenere il fronte del “No” in vista del referendum costituzionale sulla giustizia, previsto per il 22 e 23 marzo. L’iniziativa si concentrerà sulla questione della separazione delle carriere dei magistrati e vedrà la partecipazione anche dello scrittore e senatore del Pd, Gianrico Carofiglio. Latina si prepara ad accogliere una figura di spicco del panorama politico nazionale nel momento cruciale che precede il voto referendario. L’appuntamento, in programma presso il teatro Moderno in via Sisto V alle ore 17, rappresenta un momento di confronto e mobilitazione per il Partito Democratico, che si dichiara fermamente contrario alle modifiche proposte. 🔗 Leggi su Ameve.eu

