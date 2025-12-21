Incidente stradale schianto tra due auto | due donne estratte dalle lamiere

Nella notte si è verificato un incidente stradale a Seregno, coinvolgendo due veicoli. Le autorità sono intervenute prontamente per estrarre due donne rimaste intrappolate tra le lamiere. La dinamica dell’incidente è ancora sotto verifica.

Grave incidente stradale nella notte a Seregno: è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre due donne rimaste intrappolate tra le lamiere.L'incidente è avvenuto poco dopo le 2 della notte di domenica 21 dicembre, in via San Vitale. Per cause ancora in fase di accertamento.

