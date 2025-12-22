Schianto tra 3 auto | c' è un ferito grave

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 22 dicembre, in località Pieve a Maiano, nel comune di Arezzo. Poco dopo le 17 è stato attivato il 118 della Asl Toscana Sud Est per un violento scontro frontale che ha coinvolto tre automobili.Sul posto sono intervenuti i sanitari con. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.itImmagine generica

Leggi anche: Schianto tra due auto: c'è un ferito grave

Leggi anche: Schianto tra un'auto e un trattore spazzaneve: c'è un ferito grave

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Incidente a Recanati, terribile schianto durante il sorpasso: 3 auto coinvolte, un morto; Le istantanee dei rilievi raccontano l’incidente: lo schianto a pochi chilometri da scuola, a Sant’Arcangelo di Romagna. A perdere la vita una ragazza di 18 anni, in gravi condizioni l’amica, sua coetanea ricoverata a Cesena. Le due ragazze, compagne di clas; Incidente sulla provinciale: scontro auto-furgone, morto un uomo; Tragedia nella notte a Ceccano: due vittime in un violento incidente.

Incidenti stradali, dipendente Acea muore a Fiumicino: schianto in auto contro un bus Cotral - Grave motociclista finito contro un'auto in viale della Moschea ... roma.corriere.it

schianto 3 auto cIncidente a Recanati, terribile schianto durante il sorpasso: 3 auto coinvolte, un morto - La tragedia è avvenuta in contrada Addolorata, in un tratto in rettilineo di via Don Mariano Capecci: la vittima è un 60enne ... msn.com

schianto 3 auto cSchianto in via Bellaria. Tre auto distrutte e caos . Un 35enne in coma - Lo scontro è avvenuto sul cavalcavia che attraversa l’Autostrada del sole. msn.com

CARAMBOLA MORTALE LUNGO LA MONSELICE MARE: UNA VITTIMA E UN FERITO GRAVE | 27/11/2025

Video CARAMBOLA MORTALE LUNGO LA MONSELICE MARE: UNA VITTIMA E UN FERITO GRAVE | 27/11/2025

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.