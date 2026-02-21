Schianto spaventoso in galleria statale paralizzata | carambola tra quattro auto

Un grave incidente si è verificato questa mattina sulla statale 28 del Col di Nava, provocato da una perdita di controllo di uno dei veicoli coinvolti. Quattro auto sono rimaste coinvolte in una carambola che ha bloccato la strada e creato disagi al traffico. I soccorritori sono intervenuti sul posto per prestare assistenza e mettere in sicurezza l’area. La strada rimane chiusa in entrambe le direzioni, mentre si cerca di chiarire le cause.

Incidente stradale nella tarda mattinata lungo la statale 28 del Col di Nava, dove almeno quattro veicoli sono rimasti coinvolti in un tamponamento a catena. Il bilancio è fortunatamente privo di feriti gravi, ma l’impatto ha provocato pesanti disagi alla circolazione. Lo scontro si è verificato poco prima delle 12 all’altezza del chilometro 118, nel territorio comunale di Cesio, nell’entroterra della provincia di Imperia. Una zona particolarmente trafficata, soprattutto nei fine settimana e nelle ore centrali della giornata. Secondo una prima ricostruzione, si sarebbe trattato di un tamponamento multiplo, con più mezzi coinvolti in sequenza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

