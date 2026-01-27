Una carambola tra quattro veicoli si è verificata ieri mattina nella galleria Orciani, lungo la Variante alla Strada Statale 16, nel territorio di Ancona. L’incidente ha coinvolto più automobili, con un automobilista rimasto ferito. Si sono attestati i primi soccorsi e si stanno valutando le cause dell’incidente. La zona è stata temporaneamente interessata dalle operazioni di soccorso e gestione del traffico.

Una carambola tra quattro autovetture sotto alla Galleria Orciani, nel territorio anconetano, lungo la Variante alla Strada Statale 16, ieri mattina. E una persona che è stata trasferita all’ospedale regionale per effettuare gli accertamenti. È il bilancio dell’ incidente che si è verificato poco prima delle 9, alle 8.55 circa per l’esattezza, nella corsia che viaggia da Falconara Marittima in direzione Ancona. Dopo che è stato lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati numerosi soccorritori. Come ad esempio una squadra del Comando dorico dei vigili del fuoco, che ha provveduto ad estrarre dalle lamiere un infortunato, in collaborazione con il personale sanitario del 118, prima del trasferimento al vicino pronto soccorso di Torrette e per ricevere, dunque, le cure del caso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Carambola tra quattro auto nella galleria "Orciani". Ferito un automobilista

Approfondimenti su Galleria Orciani

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Galleria Orciani

Argomenti discussi: Carambola tra quattro auto nella galleria Orciani. Ferito un automobilista; Incidente a Velletri, auto contro un albero. Cinque i feriti, tutti tra i 18 e i 22 anni; Maxi incidente sulla Provinciale . Carambola a Bovisio, sei i feriti; Carambola tra auto, poi il frontale contro il bus: i fidanzatini Gianvito e Denise muoiono intrappolati tra le lamiere.

Carambola tra quattro auto nella galleria Orciani. Ferito un automobilistaUna carambola tra quattro autovetture sotto alla Galleria Orciani, nel territorio anconetano, lungo la Variante alla Strada Statale 16, ... ilrestodelcarlino.it

Ghiaccio sulla carreggiata, carambola di auto: quattro veicoli incidentati, feriti i conducentiPoco dopo le ore 8,30 di stamattina una squadra di Vigili del Fuoco di Campobasso, della sede distaccata di Termoli, […] ... ecoaltomolise.net