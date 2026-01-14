Chivu ha deciso di concedere un giorno di riposo prima della sfida contro il Lecce, adottando un ampio turnover nella formazione. Questa scelta strategica risponde a diverse esigenze del team, tra cui il recupero fisico e la gestione delle energie. Analizziamo i motivi alla base di questa decisione tecnica, volta a ottimizzare le prestazioni e a preparare al meglio la squadra per la partita.

Inter News 24 Chivu, tutti i motivi dietro la scelta del tecnico di concedere il giorno di riposo alla vigilia della gara di questa sera contro il Lecce. Il duello scudetto tra Inter e Napoli prosegue a distanza nel turno infrasettimanale, ma è la gestione di Cristian Chivu a rubare la scena. Secondo quanto riportato da Libero, il tecnico nerazzurro ha sorpreso tutti con una scelta senza precedenti alla vigilia della sfida casalinga contro il Lecce: nessun allenamento di rifinitura. Chivu e la strategia del “riposo mentale”. In un calcio fatto di analisi video e prove tattiche ossessive, Chivu ha scelto di chiudere i cancelli di Appiano Gentile. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu rivoluzionario: giorno libero pre-Lecce e ampio turnover. I motivi dietro la scelta del tecnico

Leggi anche: Bodo Glimt Juve, Spalletti pronto a cambiare molto: turnover massiccio per la trasferta in Norvegia, i due motivi dietro questa scelta

Leggi anche: Mercato Inter, i nerazzurri scartano Chiesa: i motivi dietro la scelta e le idee tattiche di Chivu

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La rivoluzione di Chivu: un giorno libero all'Inter prima della partita; Chivu il rivoluzionario, Allegri versione Robin Hood, Conte sempre a petto in fuori: sono giochi da scudetto; Sky – Scelta a sorpresa di Chivu verso Inter-Lecce di mercoledì: domani giorno libero.

Le strategie di Chivu e Conte per lo scudetto: l’Inter riposa, il Napoli si allena intensamente - Dopo il big match tra Inter e Napoli, oggi le squadre di Chivu e Conte si ritroveranno ad affrontare rispettivamente Lecce e Parma. ilnapolista.it