Chivu rivoluzionario | giorno libero pre-Lecce e ampio turnover I motivi dietro la scelta del tecnico
Chivu ha deciso di concedere un giorno di riposo prima della sfida contro il Lecce, adottando un ampio turnover nella formazione. Questa scelta strategica risponde a diverse esigenze del team, tra cui il recupero fisico e la gestione delle energie. Analizziamo i motivi alla base di questa decisione tecnica, volta a ottimizzare le prestazioni e a preparare al meglio la squadra per la partita.
Inter News 24 Chivu, tutti i motivi dietro la scelta del tecnico di concedere il giorno di riposo alla vigilia della gara di questa sera contro il Lecce. Il duello scudetto tra Inter e Napoli prosegue a distanza nel turno infrasettimanale, ma è la gestione di Cristian Chivu a rubare la scena. Secondo quanto riportato da Libero, il tecnico nerazzurro ha sorpreso tutti con una scelta senza precedenti alla vigilia della sfida casalinga contro il Lecce: nessun allenamento di rifinitura. Chivu e la strategia del “riposo mentale”. In un calcio fatto di analisi video e prove tattiche ossessive, Chivu ha scelto di chiudere i cancelli di Appiano Gentile. 🔗 Leggi su Internews24.com
