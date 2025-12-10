Conte | Non ci sono stati punti di rottura col Napoli Lukaku? Non forzo mai la mano è libero arbitrio
Antonio Conte ha affrontato le questioni principali in vista della sfida di Champions contro il Benfica, chiarendo la sua posizione riguardo alla situazione con il Napoli e il trasferimento di Lukaku. Il tecnico ha sottolineato l'assenza di divergenze con la società e ha commentato la libertà di scelta dell'attaccante belga, evidenziando un approccio rispettoso e professionale.
Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha parlato a Prime Video poche ore prima del match contro il Benfica di Champions. Le parole di Conte. «Vincere la Champions? E' il sogno di tutti, ma pensiamo alla realtà. Siamo a Lisbona. I calciatori sono carichi, è una partita importante in uno stadio caldo contro un'ottima squadra e un grande allenatore.» Su Mourinho: «E' un piacere affrontarlo, è un vincente, un grandissimo, c'è poco da dire.» La crescita del Napoli: «Non ci sono mai stati punti di rottura, c'è un percorso da fare e bisognava inseguire la rotta ridisegnandola. Ma a me il Napoli piace e piacerà sempre, è una mia creatura e andiamo di pari passo con club e giocatori.
Conte: «Non ci sono stati punti di rottura col Napoli. Lukaku? Non forzo mai la mano, è libero arbitrio» - Le parole di Antonio Conte, tecnico del Napoli, poche ore prima del match contro il Benfica di Champions League.
Benfica-Napoli, Conte: "Momento difficile a livello di infortuni. C'è unione nella squadra, dobbiamo fare punti" - Conte: "Non possiamo dimenticare ciò che abbiamo fatto in passato.
