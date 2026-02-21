Scala troppo stretta per la barella donna salvata dai vigili del fuoco con uno scivolo speciale

Venerdì 20 febbraio, i Vigili del Fuoco di Chiavari sono intervenuti a Carasco per salvare una donna rimasta bloccata in un edificio con una scala troppo stretta per la barella. La donna si trovava in una stanza al secondo piano, impossibilitata a muoversi. I pompieri hanno utilizzato uno scivolo speciale per farle scendere in sicurezza. L’intervento ha richiesto molta attenzione per evitare ulteriori rischi. La donna è stata portata in ospedale per controlli.

La scala italiana è stata utilizzata come scivolo per portare velocemente fuori di casa la donna e affidarla all'ambulanza Complicato intervento quello svolto venerdì 20 febbraio dai Vigili del Fuoco di Chiavari, per soccorrere una donna in via Pian del Mulino a Carasco. A causa della stretta scala a chiocciola, la barella era impossibilitata a passare, per cui, i pompieri hanno approntato uno scivolo utilizzando la scala italiana in dotazione. Grazie a questo sistema sono riusciti a far evacuare la barella dal secondo piano sono alla strada dove l'attendeva l'ambulanza. GenovaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Paura a Roccasecca: auto si ribalta e abbatte un palo, donna salvata dai Vigili del Fuocoquesta mattina in via Montello a Roccasecca, un incidente ha coinvolto un’auto che si è ribaltata, abbattendo un palo sulla carreggiata.

Cade nel Tevere da Ponte Sisto: donna salvata dai vigili del fuoco a RomaUna donna è finita nel fiume Tevere questa mattina, dopo essere scivolata da Ponte Sisto, e i vigili del fuoco sono intervenuti per salvarla.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.