Paura a Roccasecca | auto si ribalta e abbatte un palo donna salvata dai Vigili del Fuoco

questa mattina in via Montello a Roccasecca, un incidente ha coinvolto un’auto che si è ribaltata, abbattendo un palo sulla carreggiata. L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha permesso di mettere in sicurezza la zona e di salvare una donna coinvolta nell’incidente. La situazione resta sotto controllo mentre le autorità si occupano di ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Un momento di grande tensione questa mattina in via Montello, dove un’auto è uscita di strada e si è ribaltata, abbattendo un palo lungo la carreggiata. I Vigili del Fuoco di Cassino sono intervenuti tempestivamente, riuscendo a estrarre la conducente dall’abitacolo.La donna, definita da chi era. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Leggi anche: Incidente ad Atripalda: auto si ribalta nella notte, conducente salvata dai Vigili del Fuoco Leggi anche: Paura nella notte: auto si ribalta nel centro abitato, conducente estratto dai vigili del fuoco Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Cervaro. Si ribalta uno scuolabus, paura per i bambini a bordo: ferito uno dei piccoli - Foto 1 di 4. Esce fuori strada e si ribalta: paura per una donna in via Montello - Attimi di preoccupazione in via Montello, a Roccasecca, dove una donna alla guida della sua utilitaria ha perso il cont ... ciociariaoggi.it

La Lodigiani è un avversario di primo livello, ma il Roccasecca non può permettersi il lusso di aver paura. Ha perso sin troppi punti per strada! - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.