Grosso post Sassuolo Verona | Siamo ad un livello altissimo! Pinamonti può fare ancora tanto Berardi in nazionale? Rispondo così
Fabio Grosso ha commentato con entusiasmo la vittoria del Sassuolo contro l’Hellas Verona, conclusa con un punteggio di 3-0. La squadra ha dimostrato un livello di gioco molto alto, secondo l’allenatore, che ha anche sottolineato il potenziale di Pinamonti e la possibilità di vedere Berardi in nazionale. Grosso ha detto che la sua squadra sta crescendo e punta a mantenere questa forma nel resto del campionato. La prossima sfida si avvicina.
Conferenza stampa Grosso pre Sassuolo Cremonese: «Torna Berardi, ecco come sta. Soddisfatto del mercato? Rispondo così»In vista della 22ª giornata di Serie A 202526, Fabio Grosso ha tenuto la conferenza stampa pre partita Sassuolo-Cremonese.
Sassuolo, Grosso dopo la vittoria con l’Udinese: «C’è stata questa differenza tra primo e secondo tempo. Pinamonti ha zittito i tifosi avversari? Rispondo così»Fabio Grosso ha commentato la vittoria del Sassuolo contro l’Udinese, spiegando che la squadra ha mostrato un netto cambiamento tra il primo e il secondo tempo.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Berardi show e Sassuolo in volo: battuto 3-0 il Verona, in gol Pinamonti e due volte il capitanoAl 'Mapei Stadium' la squadra di Grosso centra la quarta vittoria nelle ultime cinque giornate di campionato e sale all'ottavo posto, gli scaligeri restano ultimi ... corrieredellosport.it
Serie A: il Sassuolo batte 3-0 il Verona. La classifica aggiornataPorta a casa un importante vittoria il Sassuolo, che si impone con il risultato di 3-0 sul Verona. Un incontro gestito bene da parte della formazione di Fabio Grosso, che porta a casa un meritato ... ilovepalermocalcio.com
