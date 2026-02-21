Grosso post Sassuolo Verona | Siamo ad un livello altissimo! Pinamonti può fare ancora tanto Berardi in nazionale? Rispondo così

Fabio Grosso ha commentato con entusiasmo la vittoria del Sassuolo contro l’Hellas Verona, conclusa con un punteggio di 3-0. La squadra ha dimostrato un livello di gioco molto alto, secondo l’allenatore, che ha anche sottolineato il potenziale di Pinamonti e la possibilità di vedere Berardi in nazionale. Grosso ha detto che la sua squadra sta crescendo e punta a mantenere questa forma nel resto del campionato. La prossima sfida si avvicina.

Conferenza stampa Grosso pre Sassuolo Cremonese: «Torna Berardi, ecco come sta. Soddisfatto del mercato? Rispondo così»In vista della 22ª giornata di Serie A 202526, Fabio Grosso ha tenuto la conferenza stampa pre partita Sassuolo-Cremonese.

Sassuolo, Grosso dopo la vittoria con l’Udinese: «C’è stata questa differenza tra primo e secondo tempo. Pinamonti ha zittito i tifosi avversari? Rispondo così»Fabio Grosso ha commentato la vittoria del Sassuolo contro l’Udinese, spiegando che la squadra ha mostrato un netto cambiamento tra il primo e il secondo tempo.

