Sassuolo-Verona 3-0 Pinamonti e Berardi travolgono i gialloblù

Il Sassuolo ha battuto 3-0 il Verona, spinto dalla doppietta di Pinamonti e dal gol di Berardi. La squadra di casa cerca punti per avvicinarsi alla zona calda della classifica, mentre gli ospiti tentano di uscire dall’ultima posizione e rilanciarsi nella corsa salvezza. La partita si è giocata a Reggio Emilia, dove i gialloblù hanno avuto alcune occasioni, ma non sono riusciti a concretizzarle. Ora, entrambe le squadre si preparano alla prossima sfida.

Reggio Emilia, 20 febbraio 2026 - Il Sassuolo per portarsi ancora più vicino alle zone più interessanti della classifica, provando a uscire dal limbo della metà, e il Verona per regalarsi un acuto buono a rianimare la lotta salvezza, salutando almeno per qualche ora l'ingrata ultima posizione: le motivazioni al match che apre la giornata 26 di Serie A non mancano e sembrano pendere dalla parte dell' Hellas, che colleziona diverse chance senza capitalizzarle, non proprio una novità in stagione. Poi, nella coda della frazione iniziale, nel giro di 4' i neroverdi chiudono a doppia mandata il match prima con Pinamonti e poi con Berardi, che sbaglia il rigore procuratosi per fallo di Niasse ma poi trasforma il tap-in.