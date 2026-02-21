Sassuolo Berardi tocca quota 128 gol in Serie A | superato Shevchenko agganciato Rivera Numeri clamorosi del numero 10 neroverde!
Domenico Berardi ha segnato il suo gol numero 128 in Serie A, un traguardo che lo fa superare Shevchenko e avvicinare Rivera. La rete arrivata contro l'Atalanta ha attirato l’attenzione dei tifosi, poiché rappresenta un momento storico per il giocatore del Sassuolo. Con questa realizzazione, Berardi si conferma uno dei punti fermi del calcio italiano e continua a scrivere pagine importanti della sua carriera. La sua abilità si dimostra ancora una volta decisiva in campo.
Sassuolo espugna Pisa 3-1: show di Berardi e tris neroverdeIl Sassuolo conquista Pisa con un netto 3-1.
Diretta gol Serie A: Berardi sblocca Pisa SassuoloNella partita valida per la 23esima giornata di Serie A, Berardi segna il gol che apre le danze per il Sassuolo.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Domenico Berardi, l'amuleto del Sassuolo: doppietta contro il Verona, 129 gol in Serie A e un impatto decisivo sulla squadra.
Berardi trascina il Sassuolo con una doppietta, per il Verona è notte fonda: pesante ko al Mapei. L'Hellas crolla 3-0 a Reggio Emilia - a segno anche Pinamonti oltre al talento calabrese - e resta ultima in classifica insieme al Pisa.
Il Sassuolo e i suoi fantallenatori possono sorridere: è tornato super Mimmo #Berardi