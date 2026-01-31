Sassuolo espugna Pisa 3-1 | show di Berardi e tris neroverde

Il Sassuolo conquista Pisa con un netto 3-1. Berardi si mette in mostra e trascina i neroverdi alla vittoria, mentre i toscani restano fermi a 14 punti, sempre più in fondo alla classifica. La partita si è accesa fin dai primi minuti, con i neroverdi che hanno preso in mano il gioco e hanno concretizzato le occasioni create. La squadra di casa ha tentato di reagire, ma senza riuscire a ribaltare il risultato.

AGI - Il Sassuolo ha vinto a Pisa per 3-1 lasciando i toscani sempre più ultimi in classifica con 14 punti. Gli emiliani sono stati trascinati da un super Berardi che ha sbloccato il risultato al 25mo in diagonale. Sul finale di tempo lo stesso attaccante calabrese ha provocato l'autorete di Caracciolo con un cross rasoterra. Nella ripresa il Pisa accorcia le distanze al 51mo con un destro dal limite di Aebischer ma al 58mo i neroverdi hanno calato il tris con Koné, su assist di Berardi. All'Arena Garibaldi la squadra di Alberto Gilardino era partita bene con un destro a giro al nono di Aebischer, che termina di poco a lato.

