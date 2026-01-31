Nella partita valida per la 23esima giornata di Serie A, Berardi segna il gol che apre le danze per il Sassuolo. La gara si gioca a Pisa e termina con una vittoria importante per gli ospiti. La cronaca racconta di un primo tempo combattuto, ma alla fine è il Sassuolo a mettere a segno la rete decisiva. La partita è stata seguita in diretta, con aggiornamenti su sintesi, tabellino e moviola.

Calciomercato Inter: rebus Jones, spunta un ostacolo. E ora Frattesi? Intanto per Perisic si apre questo scenario. Ultimissime Licina Juventus, i bianconeri pescano il nuovo Yildiz dal Bayern Monaco: è fatta! Tutti i dettagli del colpo per il 2007 Marianucci Torino: ufficiale l’arrivo del difensore in granata. Il comunicato e tutti i dettagli dell’operazione Romagnoli Lazio, c’è la decisione definitiva sul futuro del difensore: decisivo l’intervento di Sarri! Calciomercato Inter: rebus Jones, spunta un ostacolo. E ora Frattesi? Intanto per Perisic si apre questo scenario. Ultimissime Conferenza stampa Cuesta pre Parma Juve: «Spalletti sta facendo crescere la squadra. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Diretta gol Serie A: Berardi sblocca Pisa Sassuolo

Approfondimenti su Pisa Sassuolo

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Pisa Sassuolo

Argomenti discussi: Tutto il calcio in Diretta; Diretta Inter-Pisa oggi, Serie A. Risultato live; Sassuolo - Cremonese (1-0) Serie A 2025; Dove vedere il Napoli stasera in diretta streaming | DAZN News IT.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Si gioca a Pisa! Diretta gol live score (oggi sabato 31 gennaio 2026)Risultati Serie A, classifica e diretta gol live score oggi, sabato 31 gennaio 2026, delle partite per la 23^ giornata in programma. ilsussidiario.net

Juventus-Napoli 3-0, risultato finale della partita di Serie A: gol di David, Yildiz e Kostic, gli highlightsJuventus-Napoli per la 22ª giornata di Serie A si chiude col risultato finale di 3-0. Gol di David, Yildiz e Kostic. Gli highlights, la cronaca e il tabellino. fanpage.it

Serie A, in campo Pisa-Sassuolo: Caracciolo e Touré titolari Arena Garibaldi-Romeo Anconetani Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2026/01/calcio-serie-a-giornata-23-risultati-cronaca-aggiornamenti-diretta- facebook