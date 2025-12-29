In vista del concerto di fine anno in piazza Duomo, il sindaco Enrico Trantino ha adottato un'ordinanza per garantire la sicurezza dell’evento. La misura prevede specifiche disposizioni volte a prevenire rischi e assicurare un ambiente sicuro per tutti i partecipanti, nel rispetto delle normative vigenti.

In occasione del concerto di fine anno in piazza Duomo, il sindaco Enrico Trantino ha emesso un'ordinanza in materia di sicurezza. Il provvedimento impone alcuni divieti dalle ore 16,00 del 31 dicembre 2025 alle ore 6,00 del giorno successivo, nel raggio di 250 metri da piazza Duomo e da piazza. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Capodanno, ordinanza del sindaco in materia di sicurezza per concerto in piazza Duomo

