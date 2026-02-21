Crollo in una cava dismessa a Sarno c' è l' ordinanza | ecco i divieti

Un crollo in una cava dismessa di Sarno è avvenuto a causa di un cedimento di un costone montuoso in Via Vallone Monaco. L’evento ha provocato il rischio di ulteriori crolli e ha portato il Comune a firmare un’ordinanza con divieti di accesso e lavori nella zona. Le autorità vogliono prevenire eventuali incidenti e proteggere i cittadini. La situazione resta sotto stretto monitoraggio.

Dopo il cedimento di un costone montuoso adiacente alla cava dismessa in Via Vallone Monaco, il Comune di Sarno ha emanato un'ordinanza urgente a tutela della pubblica e privata incolumità. Dai sopralluoghi effettuati dai tecnici comunali insieme a Vigili del Fuoco, Polizia Municipale e.