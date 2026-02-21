Crollo in una cava dismessa | nuvola di polvere e strada chiusa

Un crollo si è verificato ieri pomeriggio in una cava dismessa a Sarno, provocando una grande nuvola di polvere che si è diffusa nell’aria. La caduta di materiali ha causato la chiusura temporanea di una strada vicina, creando disagi agli automobilisti. La zona, già oggetto di controlli, ora è sotto osservazione, mentre le autorità stanno valutando eventuali rischi per la sicurezza pubblica. La situazione rimane sotto stretta sorveglianza.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i volontari della Protezione Civile I Sarrastri e i vigili del fuoco, impegnati negli accertamenti per verificare l’entità del crollo e garantire la sicurezza dell’area. Per precauzione, la strada che passa nei pressi della cava è stata chiusa al traffico fino a nuovo avviso, mentre le autorità monitorano la situazione per evitare rischi per i cittadini e per eventuali ulteriori cedimenti. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Crollo e cedimenti senza fine a Salerno: nuovo sprofondamento del suolo dove è prevista l'inaugurazione di una mattonella🔗 Leggi su Salernotoday.it Lucca: rave party in una cava dismessa, 3 denunciatiA Lucca, tre persone sono state denunciate in seguito a un rave party organizzato in una cava dismessa di Balbano. Leggi anche: Crollo in un cascinale, strada chiusa: "Pericolo di ulteriori cedimenti" Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Sarno, crollo di un costone all'interno di una cava; Paura a Sarno, crolla costone in una cava dismessa; ?Paura a Sarno, crolla costone in una cava dismessa; Cava Fornace, nervi tesi. Lite Comitato-gestori. Cava dell’Isola, nuova ordinanza dopo i crolli e i marosi dei giorni scorsiUna nuova ordinanza per mettere in sicurezza l’area di Cava dell’Isola dopo i danni provocati dal maltempo e dai forti marosi dei giorni scorsi. Il sindaco ... ildispariquotidiano.it Paura a Sarno, crolla costone in una cava dismessaPaura a Sarno, crolla costone in una cava dismessa. È accaduto nel tardo pomeriggio in località Foce, zona periferica della città. msn.com Sarno - Un boato e poi una nuvola di polvere. Nel tardo pomeriggio di oggi all'interno della cava dismessa in zona Vallone del Monaco a Foce ci sarebbe stato un crollo che ha sollevato un polverone visibile a distanza. Sul posto sono intervenuti i volontari del - facebook.com facebook