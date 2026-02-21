Crollo in una cava dismessa | nuvola di polvere e strada chiusa

Un crollo si è verificato ieri pomeriggio in una cava dismessa a Sarno, provocando una grande nuvola di polvere che si è diffusa nell’aria. La caduta di materiali ha causato la chiusura temporanea di una strada vicina, creando disagi agli automobilisti. La zona, già oggetto di controlli, ora è sotto osservazione, mentre le autorità stanno valutando eventuali rischi per la sicurezza pubblica. La situazione rimane sotto stretta sorveglianza.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i volontari della Protezione Civile I Sarrastri e i vigili del fuoco, impegnati negli accertamenti per verificare l'entità del crollo e garantire la sicurezza dell'area. Per precauzione, la strada che passa nei pressi della cava è stata chiusa al traffico fino a nuovo avviso, mentre le autorità monitorano la situazione per evitare rischi per i cittadini e per eventuali ulteriori cedimenti.

