Un foro largo sei metri nel tetto della cupola protettiva di Chernobyl non è un danno qualunque. Il drone russo che ha colpito l?impianto il 14 febbraio ha perforato la struttura. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Chernobyl, quali rischi dopo l'attacco russo? Dalla nube di polvere radioattiva alla reazione a catena, le ipotesi