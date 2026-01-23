Ciclone Harry devasta il Sud Italia | danni per oltre un miliardo in Sicilia Calabria e Sardegna sotto osservazione

Il ciclone Harry ha interessato le regioni del Sud Italia, causando danni significativi in Sicilia, Calabria e Sardegna. Le condizioni meteorologiche avverse hanno portato mareggiate intense e venti forti, con conseguenze che stanno ancora essere valutate. La situazione richiede attenzione e monitoraggio costante, mentre le autorità si preparano a gestire le ripercussioni di questo evento meteorologico.

Il ciclone Harry ha provocato violente mareggiate e forti venti su Sicilia, Calabria e Sardegna, dando il via alla conta dei danni. Sicilia: L’isola è stata la più colpita, con danni stimati oltre 741 milioni di euro secondo la Protezione civile regionale e il presidente della Regione Renato Schifani, che ha già dichiarato lo stato di emergenza. Infrastrutture, strade, porticcioli, stabilimenti balneari e attività produttive e ricettive, soprattutto lungo la fascia ionica e la costa sul Canale di Sicilia, risultano devastate. Il governo regionale ha stanziato 50 milioni di euro, con altri 20 milioni in arrivo, e avvierà la richiesta dello stato di calamità naturale nazionale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

Il ciclone Harry ha causato ingenti danni in Sicilia, con una stima superiore a un miliardo di euro.

Un nuovo fronte di maltempo, causato dal ciclone Harry, si sta spostando nel Sud Italia, interessando Sardegna, Sicilia e Calabria.

