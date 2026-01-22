Maltempo devasta il Sud la conta dei danni

Il maltempo che ha colpito il Sud Italia, in particolare la Sicilia, ha provocato ingenti danni. Dopo il passaggio del ciclone Harry, si avvia la fase di valutazione dei danni e di intervento. Oggi il ministro Nello Musumeci visiterà le aree più colpite, per monitorare la situazione e coordinare le operazioni di assistenza e ricostruzione.

Il maltempo al sud: passato il ciclone Harry, è il momento della conta dei danni. Oggi il ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci visiterà la costa ionica della Sicilia, la più colpita dal ciclone. Servizio di Marino Galdiero TG2000.

