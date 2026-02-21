Sardegna fucile e victim blaming | la fidanzata di Tonino denuncia

La fidanzata di Tonino Pireddu ha deciso di parlare contro le accuse di colpevolizzazione. La morte di Tonino, avvenuta con colpi di fucile in Sardegna, ha scosso le comunità di Orani e Bonorva. La donna denuncia un clima di vittimizzazione e chiede rispetto per la sua famiglia. La vicenda ha suscitato molte discussioni sui social e nei paesi interessati. La comunità si interroga sulle cause di questa tragedia improvvisa.

Sardegna in lutto: la fidanzata di Tonino Pireddu rompe il silenzio contro la colpevolizzazione. Orani e Bonorva, in Sardegna, sono scosse dalla tragica uccisione di Tonino Pireddu, avvenuta con colpi di fucile. La sua fidanzata ha deciso di parlare, denunciando con forza le insinuazioni che attribuiscono alla vittima una responsabilità nella sua stessa morte e chiedendo rispetto per la sua memoria. Un uomo descritto come generoso e altruista. La fidanzata, originaria di Bonorva, ha espresso il suo dolore e la sua indignazione attraverso un messaggio sui social media. Ha descritto Tonino come un uomo profondamente buono, sempre pronto ad aiutare gli altri, inclusi gli animali, e capace di un amore sincero.🔗 Leggi su Ameve.eu

Nuoro, Tonino Pireddu ucciso a colpi d’arma da fuoco davanti casa: il 38enne era appena rientrato con la fidanzataTonino Pireddu è stato ucciso a colpi di arma da fuoco davanti alla sua abitazione a Orani, nel Nuorese, mercoledì sera.

Omicidio di Tonino Pireddu a Orani sotto casa davanti alla fidanzata, mesi fa gli avevano bruciato due autoTonino Pireddu, 38 anni, è stato ucciso davanti alla sua abitazione di Orani, in provincia di Nuoro, perché alcuni mesi prima gli avevano incendiato due auto.

