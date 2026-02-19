Omicidio di Tonino Pireddu a Orani sotto casa davanti alla fidanzata mesi fa gli avevano bruciato due auto

Tonino Pireddu, 38 anni, è stato ucciso davanti alla sua abitazione di Orani, in provincia di Nuoro, perché alcuni mesi prima gli avevano incendiato due auto. La sparatoria è avvenuta sotto gli occhi della fidanzata, che ha assistito alla scena terrorizzata. La vittima stava rientrando a casa quando è stato raggiunto dai colpi di arma da fuoco. La dinamica dell'agguato e il movente legato alle intimidazioni si stanno ancora chiarendo. La comunità locale si chiede quali siano le ragioni di questa violenza.

Omicidio a Orani, in provincia di Nuoro: Tonino Pireddu, operaio di 38 anni, dipendente di una ditta smaltimento rifiuti, è stato freddato nella notte mentre stava rientrando nella sua abitazione, in corso Italia, insieme alla sua fidanzata. La vittima si è attardata nell’auto appena parcheggiata per recuperare degli oggetti ed è stata uccisa con uno o più colpi d’arma da fuoco. Il killer è fuggito senza lasciare tracce. Nuoro, omicidio di Tonino Pireddu: l'operaio ucciso sotto casa a Orani Come è stato ucciso Pireddu Il sindaco: "Per me Tonino era un bravo ragazzo" L'operaio vittima di due attentati incendiari lo scorso dicembre Nuoro, omicidio di Tonino Pireddu: l’operaio ucciso sotto casa a Orani Sul luogo in cui è stato compiuto il delitto sono intervenuti i carabinieri e il 118. 🔗 Leggi su Virgilio.it

