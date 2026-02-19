Omicidio di Tonino Pireddu a Orani sotto casa davanti alla fidanzata mesi fa gli avevano bruciato due auto

Tonino Pireddu, 38 anni, è stato ucciso davanti alla sua abitazione di Orani, in provincia di Nuoro, perché alcuni mesi prima gli avevano incendiato due auto. La sparatoria è avvenuta sotto gli occhi della fidanzata, che ha assistito alla scena terrorizzata. La vittima stava rientrando a casa quando è stato raggiunto dai colpi di arma da fuoco. La dinamica dell'agguato e il movente legato alle intimidazioni si stanno ancora chiarendo. La comunità locale si chiede quali siano le ragioni di questa violenza.

Omicidio a Orani, in provincia di Nuoro: Tonino Pireddu, operaio di 38 anni, dipendente di una ditta smaltimento rifiuti, è stato freddato nella notte mentre stava rientrando nella sua abitazione, in corso Italia, insieme alla sua fidanzata. La vittima si è attardata nell’auto appena parcheggiata per recuperare degli oggetti ed è stata uccisa con uno o più colpi d’arma da fuoco. Il killer è fuggito senza lasciare tracce. Nuoro, omicidio di Tonino Pireddu: l'operaio ucciso sotto casa a Orani Come è stato ucciso Pireddu Il sindaco: "Per me Tonino era un bravo ragazzo" L'operaio vittima di due attentati incendiari lo scorso dicembre Nuoro, omicidio di Tonino Pireddu: l’operaio ucciso sotto casa a Orani Sul luogo in cui è stato compiuto il delitto sono intervenuti i carabinieri e il 118. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Omicidio di Tonino Pireddu a Orani sotto casa davanti alla fidanzata, mesi fa gli avevano bruciato due auto Omicidio a Orani, Tonino Pireddu ucciso sotto casa: agguato nel centro del paeseTonino Pireddu, un uomo di 38 anni, è stato ucciso in un agguato nel centro di Orani, nel Nuorese. Nuoro, Tonino Pireddu ucciso a colpi d’arma da fuoco davanti casa: il 38enne era appena rientrato con la fidanzataTonino Pireddu è stato ucciso a colpi di arma da fuoco davanti alla sua abitazione a Orani, nel Nuorese, mercoledì sera. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Omicidio a Orani: la vittima è Tonino Pireddu, 38 anni; Omicidio a Orani: Tonino Pireddu ucciso a colpi d'arma da fuoco; Agguato a Orani, operaio ucciso davanti a casa: la fidanzata aveva appena chiuso la porta; Brutale omicidio a Orani, Tonino Pireddu ucciso a colpi di arma da fuoco a pochi passi da casa. Omicidio di Tonino Pireddu a Orani sotto casa davanti alla fidanzata, mesi fa gli avevano bruciato due autoOmicidio a Orani, in provincia di Nuoro: Tonino Pireddu, operaio di 38 anni, dipendente di una ditta smaltimento rifiuti, è stato freddato nella notte mentre stava rientrando nella sua abitazione, in ... virgilio.it Omicidio nella notte a Orani: freddato sulla porta di casaOrani. Omicidio nella tarada serata di ieri ad Orani. Tonino Pireddu, 38enne, è stato ucciso con un’arma da fuoco mentre stava rientrando in casa. Nessuna traccia dell’omicida che si è dileguato nella ... sassarinotizie.com Omicidio nella tarda serata nel centro di Orani, dove un uomo è stato freddato a colpi d’arma da fuoco davanti alla sua abitazione, in corso Italia. La vittima si chiamava Tonino Pireddu, 38 anni, operaio della ditta che si occupa dello smaltimento dei rifiuti. Il kill facebook Delitto di Orani, Tonino Pireddu ucciso con una fucilata alle spalle. Carabinieri a caccia di tracce x.com