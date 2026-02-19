Nuoro Tonino Pireddu ucciso a colpi d’arma da fuoco davanti casa | il 38enne era appena rientrato con la fidanzata

Tonino Pireddu è stato ucciso a colpi di arma da fuoco davanti alla sua abitazione a Orani, nel Nuorese, mercoledì sera. La causa dell’omicidio sembra essere legata a un regolamento di conti, poiché Pireddu era appena tornato a casa con la fidanzata. Testimoni riferiscono di aver udito diversi spari mentre l’uomo scendeva dalla macchina. La vittima, conosciuta nella zona, lavorava come operaio e lasciava il suo paese da anni. La polizia indaga per identificare il responsabile dell’attacco.

Un omicidio a sangue freddo ha scosso la comunità di Orani, nel Nuorese, dove nella serata di mercoledì 18 febbraio è stato ucciso il 38enne Tonino Pireddu, operaio originario del paese. L'uomo è stato raggiunto da diversi colpi d'arma da fuoco davanti alla porta di casa, in pieno centro storico, nella parte alta di corso Italia. Un agguato improvviso, consumato in un contesto urbano solitamente tranquillo, che lascia aperti numerosi interrogativi sul movente e sugli autori del delitto. Secondo le prime ricostruzioni, Pireddu era appena rientrato a casa insieme alla compagna. La donna sarebbe entrata nell'abitazione, mentre lui sarebbe tornato verso l'auto per recuperare un oggetto.

