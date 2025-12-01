Corso Unibo negato all’Esercito oggi arriva il ministro Bernini in visita all’Accademia militare

Bologna, 1 dicembre 2025 – Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi punta i riflettori sui collettivi universitari bolognesi che già un mese fa si mobilitavano per non garantire “nessuno spazio per l’Accademia militare di Modena ” in via Zamboni 38; la ministra alla Ricerca Anna Maria Bernini oggi pomeriggio approda proprio a Modena per una visita di solidarietà alla quindicina di ufficiali a cui l’Alma Mater ha chiuso la porta in faccia, rifiutando la proposta del generale Carmine Masiello, capo di Stato maggiore dell’Esercito, che aveva richiesto per i suoi militari un corso di laurea in filosofia in ateneo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

