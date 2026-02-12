Imprevisto nel sotto strada sospesi temporaneamente i lavori in via del Santuario

La strada in via del Santuario a Siracusa resta chiusa temporaneamente dopo un imprevisto nel sotto strada. I lavori sono stati sospesi perché una conduttura inattesa si è trovata proprio nel punto dove si stava intervenendo, bloccando tutti i lavori al canale San Giorgio. La situazione ha causato disagi ai residenti e alle attività commerciali della zona, mentre le squadre di lavoro cercano di capire come procedere. Nessuno si è fatto male e ora si cerca una soluzione per riprendere i lavori al più presto.

Siracusa, Cantiere Sospeso in Via del Santuario: Una Conduttura Inattesa Blocca i Lavori al Canale San Giorgio. Un imprevisto ha fermato i lavori di riqualificazione nel cuore storico di Siracusa. La scoperta di una conduttura del gas non censita durante i preparativi per la ricostruzione della volta del canale San Giorgio ha imposto una sospensione immediata delle attività, sollevando interrogativi sulla conoscenza del sottosuolo cittadino e sulla sicurezza dell'intervento. La Scoperta e la Sospensione dei Lavori. L'area interessata è via del Santuario, una delle zone più delicate del centro storico di Siracusa. Imprevisto nel sotto strada, sospesi temporaneamente i lavori in via del SantuarioL'inattesa e imprevedibile presenza di una conduttura del gas nell'area di cantiere, ha determinato la sospensione momentanea dei lavori in via del Santuario, zona in cui è in corso l'intervento per l'intervento.

