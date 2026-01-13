Santa Maria della Scala | Ha bisogno di essere governato meglio

Il Santa Maria della Scala rappresenta un patrimonio storico collettivo, frutto di un lavoro condiviso nel corso dei secoli. Tuttavia, come evidenziato da Pierluigi Piccini, necessita di un miglior governo per valorizzarlo appieno e garantirne la tutela. La gestione di questa struttura richiede attenzione e impegno continuo, affinché possa conservare il suo valore culturale e storico per le generazioni future.

di Pierluigi Piccini Il Santa Maria della Scala non è mai stato, nella sua storia, un progetto individuale. È nato e cresciuto come istituzione della città, fondato su responsabilità condivise, assetti riconoscibili e forme di mediazione tra saperi e indirizzi. La sua forza non è mai dipesa dalla centralità di una singola figura, ma dalla solidità di un impianto capace di garantire continuità, confronto e durata nel tempo. È necessario dirlo con chiarezza: la personalizzazione che oggi caratterizza il racconto del Santa Maria della Scala rappresenta una discontinuità rispetto alla sua storia. Una discontinuità recente, non esplicitamente dichiarata, ma prodotta da una progressiva rinuncia del committente civico a esercitare pienamente il proprio ruolo di indirizzo.

