Sanremo in Romagna | pizzerie e hotel sfidano i fan con leghe

In Romagna, la passione per il Festival di Sanremo si manifesta attraverso una sfida tra pizzerie e hotel che creano leghe e competizioni tra i clienti. La “FantaSanremo mania” coinvolge sempre più persone, che organizzano tornei e scommesse sul vincitore. Alcuni esercizi commerciali hanno già registrato un aumento delle prenotazioni e delle consumazioni grazie a queste iniziative. La curiosità cresce tra i residenti e i visitatori della zona.

La "FantaSanremo mania" si estende in Romagna, trasformando l'attesa per il Festival di Sanremo in un fenomeno sociale diffuso. Pizzerie e hotel di Riccione hanno lanciato leghe ufficiali del gioco, invitando residenti e appassionati a partecipare attivamente alla competizione durante la settimana del Festival. L'iniziativa, nata nel 2020 da un gruppo di amici a Porto Sant'Elpidio, ha conquistato un pubblico sempre più vasto, rendendo il Festival non solo un evento da seguire, ma anche un'esperienza interattiva e strategica. Il coinvolgimento della comunità romagnola è stato coordinato da un'agenzia di comunicazione locale, che ha riconosciuto in questo trend un'espressione della cultura contemporanea.