La Champions League torna con i playoff il 24 e 25 febbraio, proprio quando si tiene Sanremo 2026. Inter, Juventus e Atalanta scendono in campo in due serate decisive, sfidando direttamente il festival di Carlo Conti. La concorrenza tra musica e calcio si fa più grande, e gli ascolti potrebbero risentirne. La sfida tra i due eventi si fa sempre più aperta.

Non solo Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna. A insidiare gli ascolti di Sanremo potrebbe essere anche la Champions League, con il ritorno dei playoff, in programma il 24 e 25 febbraio – in coincidenza con la prima e la seconda serata del festival di Carlo Conti – che vedranno in campo Inter, Juventus e Atalanta. Se è escluso un derby italiano, perché le nostre tre squadre sono tutte teste di serie, la concorrenza del grande calcio, in onda su Sky, potrebbe pesare sui risultati dell’ evento tv per eccellenza, che nel 2025 ha battuto tutti i record di ascolti e introiti pubblicitari. Dopo aver ceduto il passo alle Olimpiadi di Milano-Cortina, spostandosi alla fine di febbraio – quando il bacino di ascolti complessivo tende a ridursi – il festival ora dovrà vedersela con i match europei delle due squadre italiane più amate e di un club in crescita come l’ Atalanta (in attesa di conoscere stasera il destino della Roma in Europa League ). 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Champions League, i playoff Champions con Inter Juve e Atalanta sfidano Sanremo 2026

Approfondimenti su Champions League

Questa sera si sono giocate le ultime partite della fase a gironi della Champions League.

La fase a gironi della Champions 202526 si è conclusa oggi, mercoledì 28 gennaio.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Champions League

Argomenti discussi: Tutti i possibili incroci dei playoff di Champions (e la strada verso gli ottavi); Tabellone Champions, Mou possibile avversario dell'Inter. Ecco tutti gli incroci dei playoff; Inter da testa di serie ai playoff di Champions League: le possibili avversarie; I verdetti finali in Champions: l’Inter può ritrovare Mou, per la Juve incubo Galatasaray.

Sorteggi Champions League Playoff: come funzionano, quando e dove vederliTerminata la League Phase della Champions League, abbiamo i nomi delle 8 squadre che si sono qualificate direttamente agli ottavi di finale, ma anche le 16 che dovranno passare dai playoff per acced ... sport.sky.it

Champions League, i probabili accoppiamenti dei playoff, cosa c'è da sapere: Mourinho sulla strada dell'Inter?Venerdì 30 gennaio alle ore 12.00 i sorteggi a Nyon (Svizzera). Tutte le possibili combinazioni per gli abbinamenti ... msn.com

Finito il girone unico della Champions League 2025/26 si fanno i conti. Questi sono quelli generati dalla differenza dalla classifica e costo della rosa - facebook.com facebook

Inter ai playoff di Champions League: ora c'è (quasi) la data per il recupero di #MilanComo - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan x.com