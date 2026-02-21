Sanremo Giorgia Cardinaletti sarà co-conduttrice nella serata finale

Giorgia Cardinaletti prenderà il ruolo di co-conduttrice nella serata finale del 76º Festival di Sanremo, organizzato per celebrare Pippo Baudo. La decisione deriva dalla volontà di coinvolgere figure di spicco dell'informazione Rai per arricchire l’evento. Durante la serata, verranno consegnati premi alla carriera per onorare artisti che hanno segnato la musica italiana. La presenza di Cardinaletti porta un volto nuovo alla manifestazione, che si prepara ad arrivare alla conclusione.

L'attesa sta per finire. Il festival di Sanremo 2026 sta per intonare le prime note. E Carlo Conti appare per la prima volta in collegamento dall'Ariston per un annuncio del tutto eccezionale. Ovvero la co-conduzione della serata finale che Conti ha chiesto in diretta a Giorgia Cardinaletti, la giornalista conduttrice del Tg1, nonché grande appassionata di musica. Infatti, ha avuto anche un ex famoso cantante, spesso ospite a Sanremo, Cesare Cremonini. La terza volta nella storia della kermesse che una conduttrice del Tg1 ricopre il ruolo di co-conduttrice. L'ultima volta risale al 2023. Ma oltre a questa eccezionale notizia che ha lasciato letteralmente senza parole Cardinaletti tanto da chiedere se si trattasse di uno scherzo, anche l'annuncio dei vincitori del Premio alla carriera: Fausto Leali, Mogol e Caterina Caselli.

