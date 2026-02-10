Sanremo la super modella Irina Shayk sarà co-conduttrice della terza serata

Questa sera a Sanremo Irina Shayk salirà sul palco dell’Ariston come co-conduttrice. La super modella, nota in tutto il mondo, si prepara a intrattenere il pubblico con il suo charme. La sua presenza si fa sentire e promette una serata diversa, ricca di stile e fascino internazionale.

(Adnkronos) – Irina Shayk sarà una delle co-conduttrici di Sanremo 2026, portando sul palco dell’Ariston il fascino internazionale di una delle supermodelle più celebri degli ultimi vent’anni. La notizia, anticipata da 'Tv Sorrisi e Canzoni', viene confermata all'Adnkronos in ambienti televisivi. Poi la conferma via Instagram di Carlo Conti svela anche la serata in cui. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Approfondimenti su Sanremo 2026

Irina Shayk sarà una delle co-conduttrici di Sanremo 2026.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Sanremo 2026

Argomenti discussi: Carlo Conti, 'la super modella Irina Shayk co-conduttrice a Sanremo giovedì sera'; Chi è Vittoria Ceretti: la modella che ha portato il tricolore alla cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026; Kendall, Gigi e le altre: le modelle più seguite del 2017 su Instagram; Sanremo, Conti: Tiziano Ferro super ospite alla prima serata.

Sanremo, svelata un'altra co-conduttrice: la super modella Irina ShaykNon è ancora chiaro se salirà sul palco nella serata di giovedì 26 o di venerdì 27 febbraio ... adnkronos.com

Sanremo 2026, Carlo Conti cala l’asso: Irina Shayk co-conduttrice, l’annuncio ufficiale sui socialLa super modella Irina Shayk sbarca al Festival di Sanremo 2026 con Carlo Conti e Laura Pausini: l’annuncio su Instagram. L’edizione 2026 del Festival di Sanremo si preannuncia spettacolare, e non ... donnaglamour.it

Sanremo 2026, Pilar Fogliati e Irina Shayk co-conduttrici! Secondo quanto riportato da Sorrisi e Canzoni l’attrice sarà sul palco dell’Ariston mercoledì 25 febbraio mentre la modella arriverà al Festival giovedì 26 febbraio. Vi piacciono come scelte - facebook.com facebook

Pilar Fogliati co-condurrà la seconda serata di #Sanremo2026, mentre Irina Shayk la terza. Fonte: Sorrisi e Canzoni x.com