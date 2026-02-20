Sanremo Bianca Balti sarà co-conduttrice della quinta serata

Bianca Balti prenderà parte come co-conduttrice alla quinta serata di Sanremo, evento che attirerà numerosi spettatori. La modella si prepara a condividere il palco, portando freschezza e entusiasmo alla manifestazione. Carlo Conti ha annunciato la sua presenza, sottolineando che Bianca porterà un’energia speciale alla serata. La sua partecipazione si aggiunge alle molte sorprese di questa edizione. I fan attendono con curiosità il suo intervento sul palco.

"Bianca Balti tornerà per raccontarci un anno di grande forza e di grande energia" afferma Carlo Conti, annunciando la co-conduzione dell'ultima serata di Sanremo Mancano pochi giorni all’inizio del festival di Sanremo 2026 e Carlo Conti è alle prese con gli ultimi annunci. Il più recente riguarda la co-conduzione dell’ultima serata, quella di venerdì, di cui ancora non si era parlato. Sarà Bianca Balti a spalleggiare Conti in occasione della finale. A Carlo Conti restava solo da annunciare la co-conduttrice dell’ultima delle serate di questa edizione di Sanremo. Bianca Balti tornerà ancora una volta sul palco dell’Ariston.🔗 Leggi su Ildifforme.it

