Sanremo Giorgia Cardinaletti sarà co-conduttrice della serata finale | l’annuncio di Carlo Conti al Tg1

Giorgia Cardinaletti, giornalista del Tg1, prenderà parte come co-conduttrice alla serata finale del 76° Festival di Sanremo, annunciato da Carlo Conti al Tg1. La sua presenza si aggiunge a quella di Carlo Conti e Laura Pausini, creando un trio di presentatori molto atteso. Cardinaletti si preparara a condurre con spontaneità e professionalità, portando un tocco di freschezza all’evento. La serata finale si avvicina con grande curiosità.

Sarà Giorgia Cardinaletti, giornalista e volto del Tg1, a fianco di Carlo Conti e Laura Pausini nella serata conclusiva del 76° Festival di Sanremo. L’annuncio è arrivato in diretta proprio al Tg1, come da tradizione, dallo stesso Conti, direttore artistico e conduttore del Festival, svelando un nuovo tassello del Sanremo 2026, che quest’anno rende omaggio a Pippo Baudo. Durante il collegamento, avvenuto a 72 ore dall’apertura del sipario, Conti ha anche rivelato i Premi alla carriera che saranno consegnati nell’ultima serata per celebrare le figure che hanno contribuito a rendere immortale la canzone italiana. 🔗 Leggi su Open.online

Giorgia Cardinaletti co-conduttrice della finale di Sanremo 2026, l’invito di Carlo Conti in diretta al Tg1Giorgia Cardinaletti partecipa come co-conduttrice alla finale di Sanremo 2026, dopo aver ricevuto l’invito da Carlo Conti durante il Tg1.

Sanremo, Giorgia Cardinaletti sarà co-conduttrice nella serata finaleGiorgia Cardinaletti prenderà il ruolo di co-conduttrice nella serata finale del 76º Festival di Sanremo, organizzato per celebrare Pippo Baudo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Giorgia Cardinaletti co-conduttrice della serata finale di Sanremo; Laura Pausini racconta una scelta drastica: I social come una droga; Laura Pausini racconta una scelta drastica | I social come una droga.

Sanremo, Giorgia Cardinaletti sarà co-conduttrice serata finaleLa giornalista e conduttrice el TG1 affiancherà Carlo Conti e Laura Pausini nella serata di sabato 28 febbraio ... tg24.sky.it

Giorgia Cardinaletti a Sanremo, sarà co-conduttrice della serata finale. L'annuncio di Carlo Conti al Tg1Sarà Giorgia Cardinaletti, giornalista e conduttrice del Tg1, volto di punta dell'informazione Rai, ad affiancare Carlo Conti e Laura ... msn.com

Sanremo, Giorgia Cardinaletti sarà co-conduttrice della serata finale: l’annuncio di Carlo Conti al Tg1 x.com

Giorgia Cardinaletti a Sanremo, sarà co-conduttrice della serata finale. L'annuncio di Carlo Conti al Tg1 - facebook.com facebook